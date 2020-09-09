Европейские дипломаты пришли домой к белорусской оппозиционерке, чтобы защитить ее от ареста

Дипломаты хотят не допустить арест участницы координационного совета Алексиевич. Фото: twitter.com/AnnLinde

Послы европейских государств пришли к дому нобелевской участницы координационного совета и нобелевского лауреата Светланы Алексиевич, чтобы защитить ее от возможного ареста. Об этом сообщила Министерка иностранных дел Швеции Анн Линде в своем Twitter.

На опубликованном фото Алексиевич позирует вместе с послами Литвы, Германии, Польши, Швеции, Словакии и Чехии.

"Преследование, аресты и насильственное выдворение оппозиции в Беларуси является серьезным нарушением права на мирный протест белорусским режимом. Счастливая поделиться этим фото, только снятым в Минске - со Светланой Алексиевич рядом с европейскими дипломатами, среди которых и дипломат Швеции", - написала Линде в заметке.

Алексиевич является последней из семи членов координационного совета, который остается на свободе в Беларуси. Остальные или заставили покинуть страну, или задержали.

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Нобелевскую лауреата вызвали в Следственный комитет Беларуси на допрос по уголовному делу о попытке "захвата власти" координационным советом. Но она отказалась свидетельствовать против себя и подписывать соглашение о неразглашении.

Ранее писательница выпустила обращение, в котором подчеркнула, что никого из ее друзей-единомышленников координационного совета уже не осталось. На данный момент Максим Знак и Лилия Власова задержаны, Мария Колесникова и Сергей Дылевский арестованы, Павел Латушко выехал из страны под давлением КГБ, а Ольгу Ковальков вывезли в Польшу против ее воли.