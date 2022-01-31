КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты США предлагают переговоры

Северная Корея подтвердила запуск в воскресенье, 30 января, баллистической ракеты средней дальности "Хвасон-12" в сторону Восточного моря.
Об этом сообщает NK News.
"Это было нацелено на выборочную проверку баллистической ракеты средней и большой дальности класса "земля-земля" "Хвасон-12"", - говорится в сообщении.
Ракету запустили под "высшим углом стрельбы от северо-западного района к Восточному морю Кореи, учитывая безопасность соседних стран". В 2017 году КНДР несколько раз запускала такие ракеты над Японией, из-за чего японцы предупреждали о необходимости мер безопасности.
После этого Соединенные Штаты Америки обратились с призывом к Северной Корее начать прямые переговоры без предварительных условий ее ядерной и ракетной программ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Студента в КНДР приговорили к расстрелу за просмотр "Игры в кальмара"
Чиновник администрации президента Джо Байдена выразил обеспокоенность тем, что Пхеньян может возобновить испытания на большие расстояния и прекратить добровольный мораторий на ядерные испытания.
"Мы повторяем наш призыв к дипломатии. Мы готовы и очень серьезно относимся к тому, чтобы попытаться провести дискуссии, учитывающие проблемы обеих сторон", - заявили у президента США.
Соединенные Штаты Америки ввели первые санкции по программам вооружения Корейской Народно-Демократической Республики после серии запусков северокорейских ракет. Под ограничения попали шесть граждан Северной Кореи, один гражданин России Роман Алар и российская компания "Парсек".
Комментарии