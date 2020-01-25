Китайский Новый год: что дарят в этот день и чем задобрить новый символ года

Китайский Новый год считается самым важным праздником Китая и стран Восточной Азии, который отмечается сегодня, 25 января.

Автор: yavoriv-info 25 января начинают праздновать Китайский Новый Год

Празднование Китайского Нового года отмечается по специальному лунному календарю. Первый день праздника приходится на второе Новолуние (фаза Луны) после зимнего солнцестояния. Поэтому Новый 2020 в Китае начался в 5:03 ч. по пекинскому (по Киевскому 23:03), а завершится 30 января. Каждый год выпадают разные дни для празднования: от 12 января и до 19 февраля.

Крыса открывает двенадцатилетний цикл восточного календаря. Именно крыса первым предстала перед Буддой и получила честь открывать календарь. На Востоке она является символом богатства, чистоты, благополучия и добра.

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На Востоке к крысам относятся с большим уважением и любовью. Когда их видят, то не кричат ​​и не бегут подальше от них, а смотрят на грызунов с особым трепетом.

В Китае крыса является национальным героем, ведь именно он когда-то впервые принес голодным китайцам рис. Во многих восточных странах крыса считается самым популярным символом богатства.

История праздника

В быту название Китайского Нового года Чунь Цзе еще называют "Нянь". По легенде, это страшное чудовище с рогами на голове, жившее в древнем Китае. Весь год он жил на глубине моря, и только один раз в год следовал наружу. Накануне Нового года он врывался в селения, ел скот и терял жизни людей. Крестьяне его очень боялись его и перед Новым годом оставляли свои дома и бежали в горы, чтобы спрятаться от страшного зверя.

Автор: techno.bigmir Китайский "нянь"

Однажды в деревню пришел немощный человек. Никто его не принял в свой дом, кроме одной женщины, хотя и она уговаривала его покинуть село. Улыбнувшись, дедушка попросил разрешения остаться в доме на ночь, чтобы выгнать Няня из деревни навсегда.

Когда в полночь Нянь подошел к дому в котором горел огонь, а двери были окрашены красной краской - он побоялся зайти внутрь. Оказывается, что он боится огня, громкого шума и красного цвета.

Когда все крестьяне вернулись в деревню, дедушка рассказал им, как начать новую, счастливую жизнь без устрашающего чудовища. Поэтому с тех пор накануне Нового года все жители наклеивают на свои двери красные надписи, зажигают огни, веселятся и стараются бодрствовать всю ночь.

Как празднуют

В первый день Китайского Нового года жители ставят в тарелку немного еды, чтобы задобрить Няня. В этот праздник за столом собирается вся семья. На столе обязательно должны быть мясные, рыбные, куриные блюда, много риса, а также традиционные китайские пельмени.

Китайцы очень ждут этот праздник, поэтому празднуют его всю неделю: ходят в гости к друзьям, родственникам или соседям. Собираясь в гости, надо подарить хозяевам мандарины, ведь они являются символом финансового достатка.

Автор: bulka На Китайский Новый Год несут в гости мандарины

В этом году Татьянин день совпадает с всенародным праздником - Китайским Новым годом. Интересно в день Татьяны наблюдать за погодой. Тепло на 25 января обещает засушливое лето. Снег - предвестник летних дождей. А вот ясный и морозный Татьянин день приведет приятное и комфортное теплое лето без сильных перепадов температуры. А еще считается, что в Татьянин день рождаются настоящие хозяйки и рукодельницы. Так что не забудьте поздравить всех знакомых Татьян с их днем рождения.