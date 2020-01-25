Китайский Новый год: что дарят в этот день и чем задобрить новый символ года

 
Ексклюзивы
1/5
"Сожалеет о содеянном" - военный пытался застрелиться в "Десне"
"Сожалеет о содеянном" - военный пытался застрелиться в "Десне"
Просмотров: 837
Почему дело "черной бухгалтерии" развалилось
Почему дело "черной бухгалтерии" развалилось
Просмотров: 540
В Украине закодируют популярные телевизионные каналы: что следует знать
В Украине закодируют популярные телевизионные каналы: что следует знать
Просмотров: 2277
Сколько украинцев считают себя средним классом
Сколько украинцев считают себя средним классом
Просмотров: 3006
Без снега реки будут пересыхать - климатолог
Без снега реки будут пересыхать - климатолог
Просмотров: 5617
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
Просмотров: 1215
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Просмотров: 855
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Просмотров: 648
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Просмотров: 3915
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Просмотров: 963
Фото
Все фото
7
21
3
4
7
Магазины сгущенного молока и сладкий кофе-украинка показала необычные предпочтения бразильцев
Магазины сгущенного молока и сладкий кофе-украинка показала необычные предпочтения бразильцев
Мем, который показывает разницу фотографий в соцсетях, набирает популярность
Мем, который показывает разницу фотографий в соцсетях, набирает популярность
С флейтой и голышом: известная реперка XXL украсила обложку культового издания
С флейтой и голышом: известная реперка XXL украсила обложку культового издания
Парень выжил после нападения рыбы-иглы, проткнувшей шею насквозь
Парень выжил после нападения рыбы-иглы, проткнувшей шею насквозь
Счастливая и одетая не по-королевски: Меган Маркл заметили на прогулке
Счастливая и одетая не по-королевски: Меган Маркл заметили на прогулке
Видео
Все видео
Коронавирус в Китае: улицы дезинфицируют машинами
Коронавирус в Китае: улицы дезинфицируют машинами
В России затопило кипятком мини-отель: есть погибшие
В России затопило кипятком мини-отель: есть погибшие
Путин "потерялся" по дороге на фотосессию: показали забавное видео
Путин "потерялся" по дороге на фотосессию: показали забавное видео
Затоплены острова и пересохла Венеция: первые климатические изменения в 2020-м
Затоплены острова и пересохла Венеция: первые климатические изменения в 2020-м
Голливудские звезды "снялись" в ролике в поддержку Украины
Голливудские звезды "снялись" в ролике в поддержку Украины
Интервью
1/5
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Просмотров: 1449
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Просмотров: 1791
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 3024
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2142
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2934
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
24 января 2020
1 Просмотров: 378
Символ віри
А чому б іноді щиросердо й не похвалитися? Особливо – якщо заслужено. От, наприклад, у мене є одна позитивна риса: я майже завжди намагаюся ...
суббота, 25 января 2020 12:05

Китайский Новый год: что дарят в этот день и чем задобрить новый символ года

  Комментировать

Китайский Новый год считается самым важным праздником Китая и стран Восточной Азии, который отмечается сегодня, 25 января.

Автор: yavoriv-info
  25 января начинают праздновать Китайский Новый Год
25 января начинают праздновать Китайский Новый Год

Празднование Китайского Нового года отмечается по специальному лунному календарю. Первый день праздника приходится на второе Новолуние (фаза Луны) после зимнего солнцестояния. Поэтому Новый 2020 в Китае начался в 5:03 ч. по пекинскому (по Киевскому 23:03), а завершится 30 января. Каждый год выпадают разные дни для празднования: от 12 января и до 19 февраля.

Крыса открывает двенадцатилетний цикл восточного календаря. Именно крыса первым предстала перед Буддой и получила честь открывать календарь. На Востоке она является символом богатства, чистоты, благополучия и добра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на выходные: как начнется год Крысы

На Востоке к крысам относятся с большим уважением и любовью. Когда их видят, то не кричат ​​и не бегут подальше от них, а смотрят на грызунов с особым трепетом.

В Китае крыса является национальным героем, ведь именно он когда-то впервые принес голодным китайцам рис. Во многих восточных странах крыса считается самым популярным символом богатства.

История праздника

В быту название Китайского Нового года Чунь Цзе еще называют "Нянь". По легенде, это страшное чудовище с рогами на голове, жившее в древнем Китае. Весь год он жил на глубине моря, и только один раз в год следовал наружу. Накануне Нового года он врывался в селения, ел скот и терял жизни людей. Крестьяне его очень боялись его и перед Новым годом оставляли свои дома и бежали в горы, чтобы спрятаться от страшного зверя.

Автор: techno.bigmir
  Китайский "нянь"
Китайский "нянь"

Однажды в деревню пришел немощный человек. Никто его не принял в свой дом, кроме одной женщины, хотя и она уговаривала его покинуть село. Улыбнувшись, дедушка попросил разрешения остаться в доме на ночь, чтобы выгнать Няня из деревни навсегда.

Когда в полночь Нянь подошел к дому в котором горел огонь, а двери были окрашены красной краской - он побоялся зайти внутрь. Оказывается, что он боится огня, громкого шума и красного цвета.

Когда все крестьяне вернулись в деревню, дедушка рассказал им, как начать новую, счастливую жизнь без устрашающего чудовища. Поэтому с тех пор накануне Нового года все жители наклеивают на свои двери красные надписи, зажигают огни, веселятся и стараются бодрствовать всю ночь.

Как празднуют

В первый день Китайского Нового года жители ставят в тарелку немного еды, чтобы задобрить Няня. В этот праздник за столом собирается вся семья. На столе обязательно должны быть мясные, рыбные, куриные блюда, много риса, а также традиционные китайские пельмени.

Китайцы очень ждут этот праздник, поэтому празднуют его всю неделю: ходят в гости к друзьям, родственникам или соседям. Собираясь в гости, надо подарить хозяевам мандарины, ведь они являются символом финансового достатка.

Автор: bulka
  На Китайский Новый Год несут в гости мандарины
На Китайский Новый Год несут в гости мандарины

В этом году Татьянин день совпадает с всенародным праздником - Китайским Новым годом.

Интересно в день Татьяны наблюдать за погодой. Тепло на 25 января обещает засушливое лето. Снег - предвестник летних дождей. А вот ясный и морозный Татьянин день приведет приятное и комфортное теплое лето без сильных перепадов температуры.

А еще считается, что в Татьянин день рождаются настоящие хозяйки и рукодельницы. Так что не забудьте поздравить всех знакомых Татьян с их днем рождения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Китайский Новый год: что дарят в этот день и чем задобрить новый символ года». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
января

Нодар Ахалкаци разгромил "Ливерпуль"

Бриллиант раскололи на 106 кусков

Самое читаемое
Чешский фотограф Лукаш Дворак: тот, кто уважает красоту женщины
Чешский фотограф Лукаш Дворак: тот, кто уважает красоту женщины
30
 1 Просмотров: 35532
Самое красивое в мире обнаженное тело: модель представила платье Жана-Поля Готье
Самое красивое в мире обнаженное тело: модель представила платье Жана-Поля Готье
5
 Просмотров: 25498
Раздели и снимали на видео: правоохранители издевались над мужчиной
Раздели и снимали на видео: правоохранители издевались над мужчиной
6
 1 Просмотров: 9684
Срезали кожу и выкололи глаз: жуткие подробности убийства подруг в Киеве
Срезали кожу и выкололи глаз: жуткие подробности убийства подруг в Киеве 5 Просмотров: 8127
&quot;Следователь прятал глаза&quot; - Порошенко в давке вышел с допроса
"Следователь прятал глаза" - Порошенко в давке вышел с допроса Просмотров: 7587
Мир
Магазины сгущенного молока и сладкий кофе-украинка показала необычные предпочтения бразильцев
Магазины сгущенного молока и сладкий кофе-украинка показала необычные предпочтения бразильцев
7
 Просмотров: 54
Мем, который показывает разницу фотографий в соцсетях, набирает популярность
Мем, который показывает разницу фотографий в соцсетях, набирает популярность
21
 Просмотров: 4005
В Турции произошло мощное землетрясение, есть погибшие и раненые
В Турции произошло мощное землетрясение, есть погибшие и раненые Просмотров: 1116
В результате ракетного удара Ирана травмы получили 34 американских военных
В результате ракетного удара Ирана травмы получили 34 американских военных Просмотров: 1116
Болгария высылает двух российских дипломатов
Болгария высылает двух российских дипломатов Просмотров: 360
Больше всего комментируют
6
Автохам в Давосе: украинца оштрафовали за парковку на тротуаре
5
Срезали кожу и выкололи глаз: жуткие подробности убийства подруг в Киеве
3
Сожгли офис партии Шария
3
Сепаратистка Штепа снова будет баллотироваться в мэры Славянска
3
Для тех, кому нет разницы: россияне обстреляли Мариуполь
Голосов: 303
Голосование 13 февраля стартует чемпионат мира по биатлону. Сколько медалей завоюют украинцы?
  • 1) ноль
  • 2) одну
  • 3) две
  • 4) три
  • 5) четыре
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua