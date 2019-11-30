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суббота, 30 ноября 2019 11:37

Китайский фермер в отчаянии подарит 300 свиней тому, кто женится на его дочери

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Китайский фермер пообещал вознаграждение в более 300 свиней тому, кто женится на его дочери.

Чжан Чжиюань, которой 24 года, закончила университет около 3 лет назад и вернулась в родной город к родителям, чтобы помочь им в уходе за свиньями.

Автор: kp.ua
  Бизнесмен подарит 300 свиней тому, кто женится на его дочери
Бизнесмен подарит 300 свиней тому, кто женится на его дочери

Иногда наши родители беспокоятся, когда у нас нет партнера, поэтому стараются помочь в этом, от чего становится неудобно, пишет издание World of Buzz.

"Люди считают, что выращивать свиней - это простая и не достойная работа. Но я с этим не согласна. По правде говоря, это не так легко, и я стараюсь применять знания полученные в университете, - рассказала Чжан.

Автор: kp.ua
  Бизнесмен подарит 300 свиней тому, кто женится на его дочери
Бизнесмен подарит 300 свиней тому, кто женится на его дочери

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На вопрос о критериях для ее будущего мужа девушка рассказала, что у нее нет много ожиданий. Впрочем она бы хотела, чтобы это был кто-то, кто сможет поднять вес хотя бы в пол свиньи.

Певцы Потап, Олег Винник и Оля Полякова записали новый саундтрек к комедии "Водитель свадьбы 2", которая выйдет в кинопрокат 25 декабря.

Композицию "Свят! Свят! Свят!" создал Потап.

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