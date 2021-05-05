Китайская ракета вышла из-под контроля и может рухнуть на Землю

Сейчас практически невозможно точно определить, куда могут упасть обломки ракеты. Фото: Reuters

Китайская ракета-носитель Long March 5B вышла из-под контроля и может упасть на Землю 8 мая.

Пентагон внимательно отслеживает траекторию полета 22-тонной ракеты, заявил представитель Минобороны США Майк Ховард, сообщает CNN.

"Точное место входа ракеты в атмосферу Земли можно будет определить всего за несколько часов до этого события, но 18-я эскадрилья космического контроля будет предоставлять ежедневные обновления о местоположении ракеты через веб-сайт Space Track", - сказал он.

Из-за скорости ракеты американские космические эксперты считают, что сейчас невозможно точно определить, куда могут упасть ее обломки. Астрофизик Джонатан Макдауэлл из Гарвардского университета уверен, что эта ситуация не представляет угрозы для людей.

"Мы ожидаем, что она снова войдет в атмосферу между 8 и 10 мая. За этот период она совершит кругосветное путешествие 30 раз. Риск того, что будет какой-то вред от обломков ракеты, достаточно мал. Не настолько, чтобы этим пренебречь, но невероятно мал", - сказал он.

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29 апреля Китай запустил на орбиту базовый модуль своей будущей космической станции с помощью тяжелой ракеты Long March 5B. Главная ступень также вышла на орбиту и медленно и непредсказуемо возвращается на Землю. Большинство объектов космического мусора сгорает в атмосфере. Размер же ракеты вызывает опасения, что крупные детали могут упасть на Землю и нанести ущерб, если попадут в населенные районы.