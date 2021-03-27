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суббота, 27 марта 2021 22:55

Китай ответил на санкции США и Канады

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Китай ответил на санкции США и Канады

Правительство Китая ввел санкции в ответ против США и Канады за включение в санкционные списки двух китайских чиновников, причастных к преследованию этнических уйгуров. Об этом сообщается на сайте МИД Китая.

В МИД КНР заявили, что США и Канада ввели односторонние санкции в отношении соответствующих физических и юридических лиц в Синьцзяне 22 марта "на основании слухов и дезинформации".

Китай наложил санкции в отношении председателя Комиссии США по международной религиозной свободе USCIRF Гейл Манчин, заместителя председателя USCIRF Тони Перкинса, члена парламента Канады Майкла Чонга, а также подкомитета по международным правам человека и постоянного комитета по иностранным делам и международному развитию Палаты общин Канады.

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Европейский Союз, Великобритания, США и Канада ввели параллельные санкции против чиновников Китая из-за нарушения прав уйгуров.

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Дата
27
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