Километры проволоки и сотни силовиков: Эстония готовится к укреплению границы

Башня замка Тоомпеа на холме в столице Эстонии Таллинни. Фото: pixabay.com

Эстония укрепит границы из-за ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе. Сейчас министерства внутренних дел и минобороны координируют деятельность по укреплению рубежа.

Об этом заявил министр внутренних дел Эстонии Кристян Яани, пишет ERR.

Пока пограничники не видят со стороны России приготовлений к принятию мигрантов из Беларуси и дальнейшему их выселению на территорию Эстонии и Латвии. Однако страна готовится к такому сценарию.

По словам Яани, Эстония может быстро установить временные барьеры на границе. Министр обороны Калле Лаанет уже договаривается о направлении средств на объект.

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С помощью колючей проволоки департамент полиции и пограничной охраны планирует создать на 33 км восточной границы Эстонии временные укрепления. Границу будут охранять представители департамента. Планируется привлечь и добровольные военизированные формирования Кайтселийт. Последние в течение 48 ч. могут усилить охрану границы на 400 человек, добавил министр МВД.

В Эстонии на складах хранится более 100 км колючей проволоки. Военные готовы доставить эти рулоны, куда потребуется.

"Нам больше не нужно говорить о гибридной атаке. Больше этого никто не скрывает, ни Лукашенко, ни Беларусь. Это все прямая атака с целью дестабилизации Польши, Европейского Союза, соседей, союзников", - отметил Яани.

Литва впервые в истории объявила чрезвычайное положение на границе с Беларусью. В Украине границу с северным соседом будут защищать 8,5 тыс. военнослужащих.