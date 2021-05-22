Киберпартизаны опубликовали карту секретных объектов КГБ Беларуси

Киберпартизаны слили данные КГБ. Фото: Reuters

Белорусские киберпартизаны опубликовали интерактивную карту баз, домов и других ведомственных адресов Комитета государственной безопасности.

Сделали это после репрессий против портала TUT.by, передает "Еспресо.TV".

"Тертель (председатель КГБ РБ Иван Тертель -Gazeta.ua) и Ко, лови вспышку - 150+ объектов, 290 ведомственных квартир, и 20 (для начала) адресов с пропиской КГБ и "Альфы", - говорится в сообщении.

Они указали, что режим использует КГБ, как инструмент подавления протестного движения.

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"КГБ РБ - это атавизм репрессивной системы КГБ СССР, которая ведет свою историю от уголовника Дзержинского. Их предшественники из НКВД расстреливали сотни тысяч белорусов. Этот карательный орган будет расформирован сразу после демонтажа диктаторского режима, как преступную организацию", - говорят авторы сообщения.

Сотрудники Департамента финансовых расследований Беларуси проводят обыски в редакциях оппозиционного портала Tut.by и сотрудников этого СМИ. Силовики вломились к руководству Tut.by и Hoster.by. Несколько редакторов сообщили, что к ним домой пришли с ГФР.