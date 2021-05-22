Киберпартизаны опубликовали карту секретных объектов КГБ Беларуси

 
Ексклюзивы
1/5
Газ может стоить на треть меньше - экономист
Газ может стоить на треть меньше - экономист
Просмотров: 0
Медреформа и зарплата врачей. Чем должен заняться Ляшко в правительстве
Медреформа и зарплата врачей. Чем должен заняться Ляшко в правительстве
1 Просмотров: 162
Польский мэр заставляет украинцев вакцинироваться от Covid-19
Польский мэр заставляет украинцев вакцинироваться от Covid-19
Просмотров: 351
Поиски пропавшей в Турции одесситки: альпинисты осмотрели гору, а полиция пошла по селам
Поиски пропавшей в Турции одесситки: альпинисты осмотрели гору, а полиция пошла по селам
Просмотров: 621
Кличко хотят прижать. Он не воровал с бюджета - что думают киевляне об обысках в КГГА
Кличко хотят прижать. Он не воровал с бюджета - что думают киевляне об обысках в КГГА
1 Просмотров: 504
Программу субсидий будут снова менять - экономист объяснил причину
Программу субсидий будут снова менять - экономист объяснил причину
Просмотров: 621
Степанова списали. Теперь очередь Ляшко
Степанова списали. Теперь очередь Ляшко
1 Просмотров: 297
Зеленский и олигархи: если сказал "А" - говори "Б"
Зеленский и олигархи: если сказал "А" - говори "Б"
1 Просмотров: 414
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 252
"Уйти от меня невозможно. Можно только умереть" - тренеру-садисту добавили еще одно обвинение
"Уйти от меня невозможно. Можно только умереть" - тренеру-садисту добавили еще одно обвинение
Просмотров: 1755
Фото
Все фото
5
7
3
4
4
В доме экс-полицейского обнаружили ямы с телами убитых женщин
В доме экс-полицейского обнаружили ямы с телами убитых женщин
Конфликт в Секторе Газа завершился – противоречия между Израилем и ХАМАС остались
Конфликт в Секторе Газа завершился – противоречия между Израилем и ХАМАС остались
Затерянное поселение вынырнуло из-под воды через 70 лет. Уникальные фото
Затерянное поселение вынырнуло из-под воды через 70 лет. Уникальные фото
На берег реки вымыло сотни тел умерших от коронавируса. Собаки и вороны устроили &quot;пир&quot;
На берег реки вымыло сотни тел умерших от коронавируса. Собаки и вороны устроили "пир"
В Беларуси упал военный самолет. Есть жертвы
В Беларуси упал военный самолет. Есть жертвы
Видео
Все видео
Сегодня состоится финал Евровидения-2021: участники, их песни и порядок выступлений
Сегодня состоится финал Евровидения-2021: участники, их песни и порядок выступлений
Макрон отметил открытие террас в Париже под украинский тост
Макрон отметил открытие террас в Париже под украинский тост
Певец разбился, убегая от жены, чтобы не застукала после секса втроем
Певец разбился, убегая от жены, чтобы не застукала после секса втроем
В стране нашествия мышей – едят урожай, кусают людей
В стране нашествия мышей – едят урожай, кусают людей
Израиль уничтожил одного из главарей палестинских террористов
Израиль уничтожил одного из главарей палестинских террористов
Интервью
1/5
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 198
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 252
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
Просмотров: 423
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Просмотров: 54
Часть Украины уйдет под воду - что нам готовит глобальное потепление
Часть Украины уйдет под воду - что нам готовит глобальное потепление
Просмотров: 5706
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
21 мая 2021
Просмотров: 117
Чому нам потрібен Стефаник?
"Любив свою дорогу, не сходив з неї ніколи. У днину вона була безконечна, як промінь сонця, а вночі над нею всі звізди ночували. Земля цвила і ...
суббота, 22 мая 2021 12:27

Киберпартизаны опубликовали карту секретных объектов КГБ Беларуси

  Комментировать
Киберпартизаны опубликовали карту секретных объектов КГБ Беларуси
Киберпартизаны слили данные КГБ. Фото: Reuters

Белорусские киберпартизаны опубликовали интерактивную карту баз, домов и других ведомственных адресов Комитета государственной безопасности.

Сделали это после репрессий против портала TUT.by, передает "Еспресо.TV".

"Тертель (председатель КГБ РБ Иван Тертель -Gazeta.ua) и Ко, лови вспышку - 150+ объектов, 290 ведомственных квартир, и 20 (для начала) адресов с пропиской КГБ и "Альфы", - говорится в сообщении.

Они указали, что режим использует КГБ, как инструмент подавления протестного движения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лукашенко разрешил применять больше силы против митингующих

"КГБ РБ - это атавизм репрессивной системы КГБ СССР, которая ведет свою историю от уголовника Дзержинского. Их предшественники из НКВД расстреливали сотни тысяч белорусов. Этот карательный орган будет расформирован сразу после демонтажа диктаторского режима, как преступную организацию", - говорят авторы сообщения.

Сотрудники Департамента финансовых расследований Беларуси проводят обыски в редакциях оппозиционного портала Tut.by и сотрудников этого СМИ. Силовики вломились к руководству Tut.by и Hoster.by. Несколько редакторов сообщили, что к ним домой пришли с ГФР.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Киберпартизаны опубликовали карту секретных объектов КГБ Беларуси». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
мая

Террорист-смертник хотел мести, поскольку "американцы убивают детей в Сирии"

В католической стране на референдуме разрешили однополые браки

Самое читаемое
Гороскоп на 21 мая: кого звезды удивят по-настоящему
Гороскоп на 21 мая: кого звезды удивят по-настоящему
 Просмотров: 13887
День вышиванки в Верховной Раде: какими нарядами удивляли нардепы
День вышиванки в Верховной Раде: какими нарядами удивляли нардепы
21
 Просмотров: 9738
Дорофеева задрала платье, а пышногрудая велосипедистка позировала голой - что публикуют звезды в сети
Дорофеева задрала платье, а пышногрудая велосипедистка позировала голой - что публикуют звезды в сети
10
 Просмотров: 8991
Львов в вышиванках: колоритные фото
Львов в вышиванках: колоритные фото
28
 Просмотров: 5769
Несвежее мясо и жирные салаты - чем на самом деле кормили в столовых СССР
Несвежее мясо и жирные салаты - чем на самом деле кормили в столовых СССР
7
 4 Просмотров: 3564
Мир
Сегодня состоится финал Евровидения-2021: участники, их песни и порядок выступлений
Сегодня состоится финал Евровидения-2021: участники, их песни и порядок выступлений
 Просмотров: 54
Макрон отметил открытие террас в Париже под украинский тост
Макрон отметил открытие террас в Париже под украинский тост
 Просмотров: 315
У Путина отреагировали на санкции Украины против россиян
У Путина отреагировали на санкции Украины против россиян Просмотров: 1359
Террорист-смертник хотел мести, поскольку "американцы убивают детей в Сирии"
Террорист-смертник хотел мести, поскольку "американцы убивают детей в Сирии"
 Просмотров: 162
Польский мэр заставляет украинцев вакцинироваться от Covid-19
Польский мэр заставляет украинцев вакцинироваться от Covid-19
 Просмотров: 351
Больше всего комментируют
25
Зеленский оскандалился русской косовороткой на День вышиванки. Что говорят специалисты
9
"В вашу команду не собирался и не собираюсь" - Яценюк ответил Зеленскому
5
Зеленский в российском национальном костюме поздравил украинцев с Днем вышиванки
4
Несвежее мясо и жирные салаты - чем на самом деле кормили в столовых СССР
3
Стерненка могут вернуть в СИЗО - активисты готовят новый поход на Банковую
Голосов: 1540
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть