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четверг, 10 февраля 2022 10:13

Кибератака РФ против Украины станет первой причиной для санкций США

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Кибератака РФ против Украины станет первой причиной для санкций США
Рассматривают введение санкций за российские хакерские операции, уже совершенные против Украины. Фото: pixabay.com

Кибератака России против Украины будет первой в списке причин, которые приведут к санкциям против Москвы еще до возможного полномасштабного вторжения РФ.

Сенатор США Боб Менендес, являющийся председателем комитета от Демократической партии, заявил, что санкции за российские кибератаки являются "одним из вопросов, который находится на рассмотрении", пишет Politico.

"Если бы были санкции до вторжения, они были бы связаны с российскими кибератаками против Украины", - отметил сенатор Крис Мерфи.

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Сенат даже рассматривает возможность введения санкций за российские хакерские операции, уже совершенные против Украины.

В то же время главный республиканец в комитете сенатор Джим Риш лишь подтвердил, что такие разговоры были. Он отметил,что хотел бы сохранить конфиденциальность переговоров по поводу аспектов пакета санкций по кибербезопасности

Ночью 14 января хакеры взломали несколько правительственных сайтов, в частности Министерства образования, Министерства иностранных дел, портала "Дія" и т.д., и обнародовали свое сообщение на трех языках – украинском, русском и польском. В тексте угрожают, что украинцам стоит бояться и ждать мести за "Волынь, Полесье, УПА и исторические территории". Кроме того, в сообщении указали, что хакеры украли личные данные украинских граждан.

В Службе безопасности и Министерстве цифровой трансформации сразу сказали, что утечка данных не произошла.

Украинские киберспециалисты сейчас исследуют техническую сторону кибератаки и восстанавливают состояние сайтов.

Правительственные эксперты доказывают, что атака хакеров на украинские правительственные сайты ночью 14 января осуществлялась из России. Они объяснили, что использование чувствительных тем из истории польско-украинских отношений должно было замаскировать след российских хакеров.

Польские журналисты также отметили стилистические неточности и удивительный выбор лексем в польском тексте, обнародованном хакерами.

В СБУ заявили, что "есть отдельные признаки причастности к инциденту хакерских групп, связанных со спецслужбами РФ".

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10
февраля

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