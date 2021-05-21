Кибератака на службу здравоохранения Ирландии: засекли российских хакеров

 
Ексклюзивы
1/5
До +31°C и дожди: синоптики дали летний прогноз на неделю
До +31°C и дожди: синоптики дали летний прогноз на неделю
Просмотров: 459
Поиски украинки в Турции: мобильные вышки "засекли" телефон пропавшей
Поиски украинки в Турции: мобильные вышки "засекли" телефон пропавшей
Просмотров: 711
Пирожные, круассаны и самолеты: Зеленский готовится к разговору с журналистами
Пирожные, круассаны и самолеты: Зеленский готовится к разговору с журналистами
Просмотров: 1116
Появление роз на вышиванках связано с французским мылом - етнологиня
Появление роз на вышиванках связано с французским мылом - етнологиня
Просмотров: 270
От 500 грн: спрос на вышиванки вырос в три раза
От 500 грн: спрос на вышиванки вырос в три раза
Просмотров: 261
Кабмин обновил правила назначения субсидий: что изменилось
Кабмин обновил правила назначения субсидий: что изменилось
Просмотров: 2134
Для Зеленского Кличко не конкурент, но ударить по нему - достойно
Для Зеленского Кличко не конкурент, но ударить по нему - достойно
1 Просмотров: 531
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Просмотров: 468
Владельцы евроблях будут платить за растаможивание €1 тыс.
Владельцы евроблях будут платить за растаможивание €1 тыс.
Просмотров: 1440
Умер школьник, которого нашли в тире с простреленной головой
Умер школьник, которого нашли в тире с простреленной головой
Просмотров: 1467
Фото
Все фото
3
4
4
3
6
Затерянное поселение вынырнуло из-под воды через 70 лет. Уникальные фото
Затерянное поселение вынырнуло из-под воды через 70 лет. Уникальные фото
На берег реки вымыло сотни тел умерших от коронавируса. Собаки и вороны устроили &quot;пир&quot;
На берег реки вымыло сотни тел умерших от коронавируса. Собаки и вороны устроили "пир"
В Беларуси упал военный самолет. Есть жертвы
В Беларуси упал военный самолет. Есть жертвы
Шесть волосин покойного рок-идола продали за $14 тыс
Шесть волосин покойного рок-идола продали за $14 тыс
Принц Гарри женился на Меган Маркл
Принц Гарри женился на Меган Маркл
Видео
Все видео
В стране нашествия мышей – едят урожай, кусают людей
В стране нашествия мышей – едят урожай, кусают людей
Израиль уничтожил одного из главарей палестинских террористов
Израиль уничтожил одного из главарей палестинских террористов
Авто на скорости въехало в толпу
Авто на скорости въехало в толпу
Израиль ударил по штабу ХАМАС в Секторе Газа. Военные показали видео
Израиль ударил по штабу ХАМАС в Секторе Газа. Военные показали видео
На город обрушились смертельные торнадо
На город обрушились смертельные торнадо
Интервью
1/5
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
Просмотров: 396
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Просмотров: 45
Часть Украины уйдет под воду - что нам готовит глобальное потепление
Часть Украины уйдет под воду - что нам готовит глобальное потепление
Просмотров: 4230
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Просмотров: 468
Зеленский стремится поссорить Кличко с Порошенко - эксперт
Зеленский стремится поссорить Кличко с Порошенко - эксперт
1 Просмотров: 666
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
20 мая 2021
Просмотров: 306
Наші українці
Років десять тому наткнувся на статтю про канадських хокеїстів українського походження. Знайомий мені з дитинства із розповідей радянських ...
пятница, 21 мая 2021 09:02

Кибератака на службу здравоохранения Ирландии: засекли российских хакеров

  Комментировать
Кибератака на службу здравоохранения Ирландии: засекли российских хакеров
Хакеры-вымогатели, которые атаковали службу здравоохранения Ирландии, находятся в России. Через кибератаке вымогателей в Ирландии отменили плановые операции и другие жизненно важные процедуры в больницах. Фото: Reuters

Хакеры-вымогатели, которые атаковали службу здравоохранения Ирландии, находятся в России, сообщает киберполиции и спецслужбы страны.

Об этом пишет RTE.

Из-за атаки вымогателей в Ирландии отменили плановые операции и другие жизненно важные процедуры в больницах. Люди боятся, что хакеры продадут их данные неизвестным.

Спецслужбы и киберполиция выяснили, что преступная группа базируется в Санкт-Петербурге. Ее называют Wizard Spider.

"Организованная преступная группа, стоящая за атакой, известная как Wizard Spider и базируется в Санкт-Петербурге и его окрестностях в России", - сообщает RTE.

В основном они используют три типа программ-вымогателей -Trickbot, Ryuk и Conti.

Банда вымогателей шантажировала продажей личных данных.

"Мы бесплатно предоставляем инструмент дешифровки для вашей сети. Но вы должны понимать, что мы будем продавать или публиковать много личных данных, если вы не свяжетесь с нами и не попробуете решить ситуацию", - говорилось в онлайн-сообщении, которое пришло от банды вымогателей Conti.

Правоохранительные органы говорят, что киберпреступники часто предлагают своим жертвам ключ дешифрования как доказательство того, что они сделали, ведь данные являются ценным активом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Атака на крупнейший трубопровод США: хакеры получили $90 млн в биткоинах

Власти Ирландии не платила хакерам за ключ. Однако связалась с Кремлем.

"Правительство уже связывался с российскими властями по поводу кибератаки и ущерба, который она нанесла здравоохранению", - говорится в сообщении.

Кроме того, власти подключили мировое сообщество к расследованию кибератаки - ФБР, Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании, Интерпол и Европол, а также тесно сотрудничают с Агентством по борьбе с киберпреступностью Европола.

Совет Евросоюза продлил санкции против российских хакеров из Главного разведуправления РФ до 18 мая 2022 года. Ограничения коснулись также китайских и северокорейских групп.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кибератака на службу здравоохранения Ирландии: засекли российских хакеров». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
мая

Выдали первый в Украине альманах

Самый дорогой в мире чай стоит $700 тыс. за килограмм

Самое читаемое
Такого не было со времен Гитлера: американский Конгресс принял резолюцию по Крыму
Такого не было со времен Гитлера: американский Конгресс принял резолюцию по Крыму 1 Просмотров: 16254
Гороскоп на 20 мая: в чьи двери постучит успех
Гороскоп на 20 мая: в чьи двери постучит успех
 Просмотров: 11736
&quot;А что, секса не будет?&quot;: художница показала искусство связывания
"А что, секса не будет?": художница показала искусство связывания
25
 Просмотров: 9135
Дочь Брюса Уиллиса эротично позировала топлесс
Дочь Брюса Уиллиса эротично позировала топлесс
4
 Просмотров: 6300
День вышиванки в Верховной Раде: какими нарядами удивляли нардепы
День вышиванки в Верховной Раде: какими нарядами удивляли нардепы
21
 Просмотров: 5769
Мир
Сенаторы США инициируют возвращение санкций в отношении оператора "Северного потока-2"
Сенаторы США инициируют возвращение санкций в отношении оператора "Северного потока-2" Просмотров: 144
В результате сильного наводнения погибли пять человек
В результате сильного наводнения погибли пять человек Просмотров: 171
Байден поздравил перемирие между Израилем и Палестиной: пообещал восстановить "Железный купол" и помочь сектору Газа
Байден поздравил перемирие между Израилем и Палестиной: пообещал восстановить "Железный купол" и помочь сектору Газа Просмотров: 315
Госсекретарь США и глава МИД Канады обсудили российскую агрессию в Украине
Госсекретарь США и глава МИД Канады обсудили российскую агрессию в Украине Просмотров: 90
Остановить строительство "Северного потока-2" практически невозможно - Белый дом
Остановить строительство "Северного потока-2" практически невозможно - Белый дом Просмотров: 297
Больше всего комментируют
19
Пропавший экс-суддя Чаус записал новое видеообращение
6
В США украинского нардепа назвали агентом России
4
Зеленский оскандалился русской косовороткой на День вышиванки. Что говорят специалисты
3
Зеленский в российском национальном костюме поздравил украинцев с Днем вышиванки
3
"В вашу команду не собирался и не собираюсь" - Яценюк ответил Зеленскому
Голосов: 1418
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть