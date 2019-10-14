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Каталонских сепаратистов приговорили к тюрьме

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Каталонских сепаратистов приговорили к тюрьме
Политики получили сроки от 9 до 13 лет. Фото: ComeOn! Barcelona

В Испании Верховный суд объявил приговоры 12 каталонским сепаратистам, которые организовывали референдум о независимости Каталонии в октябре 2017 года.

9 политиков признали виновными в подстрекательстве к мятежу и получили тюремные сроки от 9 до 13 лет лишения свободы, сообщает "Радио свобода".

Троих человек признали виновными в неповиновении власти и приговорены к наказаниям, не связанным с лишением свободы. Самое серьезное обвинение в мятеже суд снял.

13 лет тюрьмы получил бывший заместитель председателя каталонской региональной администрации Ориоль Жункерас.

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Бывший глава каталонской администрации Карлес Пучдемон находится в эмиграции. Нынешний руководитель парламента региона Рожер Торре осудили приговор. Назвал его атакой на демократию и на права граждан.

В Барселоне начались протесты против приговора. Они пытаются остановить работу аэропорта.

1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости. Согласно результатам, за независимость проголосовали 90,18% при явке в 43%. Правительство Испании не признало де-факто объявление Каталонией независимости, требуя от властей автономии четко высказаться относительно независимости региона.

27 октября правительство Каталонии проголосовало за провозглашение независимости от Испании.

В то же время Сенат Испании проголосовал за введение в действие ст. 155 Конституции страны, согласно которой приостанавливается самоуправление в Каталонии. В тот же день премьер-министр Испании Мариано Рахой распустил парламент Каталонии и объявил новые выборы.

После сообщения в официальной газете испанского правительства управление в Каталонии перешло к правительству в Мадриде.

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14
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