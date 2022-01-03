Канцлер Германии хочет встретиться с Путиным в январе — СМИ

Шольц поговорил по телефону с Путиным в конце декабря. Фото: Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц хочет провести в январе встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Bild с ссылкой на анонимные источники.

Как пишет издание, Олаф Шольц стремится к "новому старту" в отношениях с Россией.

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Канцлер Германии стремится сделать Россию "топ приоритетом" в противовес коалиционным партнерам из "Зеленых".

В частности, министр иностранных дел Анналена Бербок хотела бы более пристального внимания к Кремлю, особенно в контексте прав человека и Украины. Министр экономики Роберт Габек не только критически относится к газопроводу Северный поток-2, он также готов поддержать жесткие санкции против России.

После того, как Шольц стал канцлером, он стал подчеркивать необходимость диалога с Россией из-за увеличения российских военных на украинской границе. Кроме этого, Шольц присоединился к западным партнерам в поддержке санкций против РФ, если она нападет на Украину.

В конце декабря 2021 г. Шольц обсудил с Путиным по телефону ситуацию на границе Украины.