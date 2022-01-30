Канада забирает послов из Украины, но не всех

Министерство иностранных дел Канады забирает второстепенных сотрудников и членов семей работников посольства из Украины.

Все остальные продолжают работать в обычном режиме, сообщает МИД Канады.

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"Канада приняла решение временно отозвать второстепенных Канадских сотрудников и оставшихся членов семей из посольства в Украине", - говорится в сообщении.

Однако посольство Канады продолжает свою работу.

В ближайшее время к команде дипломатической миссии присоединятся сотрудники, обладающие опытом в реформе безопасности, управлении конфликтами и других областях.

Государственный департамент США распорядился начать эвакуацию семей американских дипломатов из Украины 24 января. Это называют меры предосторожности, которые необходимо принять для безопасности граждан США и государственного персонала. Посольство США в Киеве работу не останавливает.

В МИД Украины такое решение назвали "чрезмерным предостережением". Евросоюз в то же время не видит причин для эвакуации семей своих дипломатов из Украины и ждет объяснений от США, почему они приняли такое решение.

24 января стало известно, что Великобритания вслед за США эвакуирует часть своих дипломатов из Киева. Конкретных угроз дипломатам не поступало. В своем решении Лондон ориентировался на Вашингтон.