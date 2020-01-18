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суббота, 18 января 2020 11:25

Канада выделит деньги родственникам жертв авиакатастрофы МАУ

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Канада выделит деньги родственникам жертв авиакатастрофы МАУ
Семьям погибших в катастрофе МАУ канадцев выплатят по 19 тыс. долларов. Фото: rbc.ua

Канадское правительство предоставит семьям каждого из 57 граждан и 29 постоянных жителей Канады, которые погибли в результате сбития украинского самолета в Иране на прошлой неделе, 25 тыс. канадских долларов - 19,1 долларов США. Об этом заявил премьер-министр Джастин Трюдо.

Трюдо говорит, что до сих пор ожидает, что Иран выплатит компенсации семьям. Но им уже нужна помощь для похорон, поездки в Иран и оплаты счетов. По его словам, любые деньги, которые Иран предоставит позже, будут направляться непосредственно семьям и не будут возмещены правительству Канады, сообщает "Украинская правда".

Также Трюдо заявил, что Иран несет полную ответственность за сбитие гражданского самолета.

По словам премьер-министра Канады, "черные ящики" были значительно повреждены, а Иран не имеет опыта и оборудования, необходимого, чтобы их прочитать. Он сказал, что во Франции есть лаборатория, которая может это сделать, и отметил, что нужно сделать это как можно быстрее.

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8 января возле аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране разбился самолет рейса PS752 компании "Международные авиалинии Украины", погибли 167 пассажиров, среди которых 2 украинцев, и 9 членов экипажа - все украинцы. Большинство из пассажиров – граждане Ирана и Канады. 11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь к ответственности виновных.

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Дата
18
января

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