Канада вводит санкции против 32 предприятий РФ и пяти россиян – среди них Абрамович

Канада ввела санкции против пяти граждан и 32 предприятий РФ. Фото: pixabay.com

Канада ввела санкции против пяти граждан РФ и запрещает 32 российским компаниям и госучреждениям получать оборонное оборудование из страны.

Среди россиян, против которых были введены санкции, миллиардер Роман Абрамович. Также в санкционном списке бизнесмен Алишер Усманов, глава ЦИК Элла Памфилова, судья Елена Морозова и начальник управления МВД города Химки Игорь Янчук, объявил премьер-министр Джастин Трюдо в Варшаве сегодня, 11 марта. Этим гражданам страны-оккупанта запрещено совершать операции в Канаде, а их активы заморозят, сообщает CBC News.

Трюдо отметил, что санкции против Абрамовича не повлияют на 1700 работников металлургической компании Evraz, 28% акций которой он владеет. Evraz работает в Западной Канаде.

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"Санкции против российских чиновников и олигархов, таких как Абрамович, направлены на них, чтобы они не могли извлечь прибыль или выгоду от экономической деятельности в Канаде - или тяжелой работы канадцев, работающих в компаниях, в которых они имеют инвестиции", - сказал Трюдо.

Правительство Канады ввело санкции и против 32 организаций и компаний, связанных с российскими военными и службами безопасности, в том числе со службой внешней разведки РФ.

Ранее Канада заявляла, что отказывается от российской нефти и нефтепродуктов. А это – импорт российских энергопродуктов на сумму $400 млн в год.

Великобритания ввела санкции против 386 российских депутатов, причастных к российскому вторжению в Украину. Санкции связаны с тем, что в феврале Госдума РФ ратифицировала договоры, признававшие независимость Луганской и Донецкой областей – части суверенной территории Украины – и позволявшие постоянное присутствие там российских военных, что явилось поводом для вторжения России. Британское правительство запретило тем, кто голосовал за независимость Луганской и Донецкой областей, путешествовать в Великобританию, получать доступ к хранящимся в Великобритании активам и вести здесь бизнес.