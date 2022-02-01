Какое вооружение Польша передаст Украине из-за риска вторжения РФ

Польша предлагает Украине ПЗРК Grom, боеприпасы и дроны. Фото: twitter.com/MorawieckiM

Польша готова передать Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Grom своей разработки, дроны и боеприпасы.

Об этом заявил премьер страны Матеуш Моравецкий на брифинге перед визитом в Киев, передает Polskie Radio.

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"Мы солидарны с нашими соседями в связи с той угрозой, которой они подвергаются со стороны России, но солидарности и этих слов сегодня недостаточно. Нужно превратить их в действие. Вот почему мы готовы передать оборонное оружие", - сказал Моравецкий.

По его словам, под "оборонным вооружением" подразумеваются боеприпасы, Grom и различные типы беспилотников, предназначенные для защиты.

31 января стало известно, что президент Польши Анджей Дуда поддержал идею предоставления военной помощи Украине в виде оружия. 1 февраля запланирован визит в украинскую столицу Матеуша Моравецкого и премьера Великобритании Бориса Джонсона.