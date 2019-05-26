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воскресенье, 26 мая 2019 02:24

Как живые: художник делает скульптуры животных из воздушных шариков
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Японский художник Масайоши Мацумото создает скульптуры из воздушных шариков. Для каждой скульптуры создает проект-модель. Затем 2,5 часа надувает шарики и формирует скульптуры
Фото: Masayoshi Matsumoto
Японский художник Масайоши Мацумото создает скульптуры из воздушных шариков. Для каждой скульптуры создает проект-модель. Затем 2,5 часа надувает шарики и формирует скульптуры
Японский художник Масайоши Мацумото создает скульптуры из воздушных шариков. Для каждой скульптуры создает проект-модель. Затем 2,5 часа надувает шарики и формирует скульптуры
Японский художник Масайоши Мацумото создает скульптуры из воздушных шариков. Для каждой скульптуры создает проект-модель. Затем 2,5 часа надувает шарики и формирует скульптуры
Японский художник Масайоши Мацумото создает скульптуры из воздушных шариков. Для каждой скульптуры создает проект-модель. Затем 2,5 часа надувает шарики и формирует скульптуры

Японский художник Масайоши Мацумото создает скульптуры из воздушных шариков.

Человек не использует клей, маркеры или еще что-то, сообщает BoredPanda.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дуэт художников создает красочные мини-миры из бумаги

Представители флоры и фауны выглядят необычно. Каждая характерная деталь животного или растения Мацумото внимательно продумывает. После того, проект-макет определенному предмету готов, он тратит 2-5 часа в выдувания и скручивания воздушных шаров.

"Большая часть моих работ крутится вокруг природы, я был ею очарован с детства", - говорит он.

В пригороде Киева установят памятник погибшему украинскому певцу Кузьме Скрябину. Его откроют 17 августа на границе сел Святопетривське и Софиевская Борщаговка.

Как отмечается, скульптор Борис Данилюк несколько раз переделывал памятник.

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