Как живые: художник делает скульптуры животных из воздушных шариков

Фото: Masayoshi Matsumoto

Японский художник Масайоши Мацумото создает скульптуры из воздушных шариков.

Человек не использует клей, маркеры или еще что-то, сообщает BoredPanda.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дуэт художников создает красочные мини-миры из бумаги

Представители флоры и фауны выглядят необычно. Каждая характерная деталь животного или растения Мацумото внимательно продумывает. После того, проект-макет определенному предмету готов, он тратит 2-5 часа в выдувания и скручивания воздушных шаров.

"Большая часть моих работ крутится вокруг природы, я был ею очарован с детства", - говорит он.

В пригороде Киева установят памятник погибшему украинскому певцу Кузьме Скрябину. Его откроют 17 августа на границе сел Святопетривське и Софиевская Борщаговка. Как отмечается, скульптор Борис Данилюк несколько раз переделывал памятник.