Как пандемия повлияла на гендерное неравенство

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что во время пандемии произошло усиление гендерного неравенства.

Об этом она рассказала в своем еженедельном подкасте, размещенном на сайте федерального правительства.

"Женщины все чаще находят баланс между обучением на дому, уходом за детьми и своей собственной работой", - отметила Меркель.

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По ее словам, правительство ФРГ, работает над тем, чтобы семья и работа были лучше совмещены.

"Не может быть так, чтобы женщины играли решающую роль в наших сообществах и не могли в равной степени участвовать в принятии важных решений в политике, бизнесе и обществе", - заявила канцлер.

Она указала, что правительство будет работать над обеспечением равных возможностей для мужчин и женщин.

"Это также включает то, что женщины, наконец, должны иметь возможность зарабатывать столько же, сколько и мужчины" - добавила Меркель.

Среднемесячная зарплата женщин в 3-м квартале 2020-го составляет 10 409 грн, а это 78% зарплаты мужчин - 13 338 грн. Женщины в среднем зарабатывают на 22% меньше.