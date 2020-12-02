Сравнили зарплаты женщин и мужчин: кто зарабатывает больше

В течение прошлого года средняя зарплата женщин выросла. Фото: pixabay.com

Среднемесячная зарплата женщин в 3-м квартале 2020-го составляет 10 409 грн, что составляет 78% зарплаты мужчин - 13 338 грн.

Женщины в среднем зарабатывают на 22% меньше, передает Госстат.

Данные предыдущих кварталов свидетельствуют, что во 2-м квартале 2020-го женщины в среднем получали 9740 грн или 80,1% зарплаты мужчин. Средняя зарплата мужчин составила 12 159 грн. В 1-м квартале текущего года зарплата женщин была 9785 грн или 78,7% зарплаты мужчин - 12 438 грн.

В течение прошлого года средняя зарплата женщин выросла с 8473 к 9935 грн. Заработки мужчин изменились с 10 968 до 12 718 грн.

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Женщины и мужчины из-за пандемии вынуждены находиться дома и выполнять больше домашних дел, чем в период до карантина. В то же время больше домашних обязанностей берут на себя именно женщины, сообщили в отчете "ООН-Женщины".