Как минимум 41 человек погиб из-за наводнений в Индии и на Шри-Ланке

Сильные дожди на юге Индии и Шри-Ланке унесли жизни по меньшей мере 41 человека.

Синоптики ожидают, что ливни ослабнут в следующие несколько дней. Об этом сообщает Reuters.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Миру грозит климатическая катастрофа - ООН бьет тревогу

Метеорологический департамент Индии прогнозирует слабые или умеренные дожди в наиболее пострадавших районах с периодическими затоплениями некоторых дорог и низменностей. На Шри-Ланке заявили, что с четверга, 11 ноября, ожидается ослабление дождей.

По словам официальных лиц, в результате дождей на Шри-Ланке погибло 25 человек. Большинство утонуло.

В индийском штате Тамилнаду погибло 16 человек. Многие части столицы штата Ченнаи, который является центром автомобилестроения Индии, затоплены. Спасатели использовали насосы для откачивания воды из домов.

Тысячи людей в низинных районах эвакуировали в безопасные места.

Северо-восточный муссон в Индии обычно длится с октября по декабрь, принося проливные дожди, особенно на юге.

Внезапные наводнения из-за проливных дождей на главном острове Индонезии Яве унесли жизни не менее пяти человек, еще четверо пропали без вести. Реки на склонах горы Арджуно вышли из берегов и затопили пять деревень.