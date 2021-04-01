"К сентябрю в Киеве будет посол США", - американский политический консультант

Брайан Меффорд / Фото из архива Брайана Меффорда

К осени в Украине будет наконец то посол США, которого нет уже почти 2 года. А отношениями между Киевом и Вашингтоном занимается посольство США в Украине, в котором достаточно квалифицированных кадров, чтобы заниматься текущими делами. Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал политический консультант и эксперт американской "Атлантического совета" в Киеве Брайан Меффорд.

"В США развит дипломатический аппарат в Киеве. Даже при отсутствии посла квалифицированные люди в посольстве занимаются отношениями, в том числе политическими и экономическими. Уровень сотрудничества - хороший. Президент США Джо Байден хочет найти подходящего человека на должность. Чтобы профессионально занималась борьбой против коррупции. Сейчас рассматривают кандидатуры. К июню будут представлены, затем слушания в Сенате, и где-то до сентября посол приедет в Киев", - говорит Брайан Меффорд.

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Эксперт добавляет, что основные дела, которыми сейчас занимается Байден - внутренние. Кроме того, в администрации главы Белого дома много дел по миру, которым следует уделить внимание.

"Внутренние дела США - главные вещи для президента Америки. Прежде всего вакцинация американцев, противодействие экономическим последствиям пандемии. Постановили выделить 2 триллиона долларов помощи для поддержки экономики страны. Также активно решают дело противодействия нелегальной миграции из Мексики и гуманитарного кризиса на границе", - говорит эксперт.

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