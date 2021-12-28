Из-за штамма Omicron отменили тысячи рейсов

В США упразднили около 3 тысяч рейсов. Фото: Укринформ

В США с начала Рождественских праздников авиакомпании отменили порядка 3 тысяч рейсов. Причиной стало очень быстрое распространение штамма коронавируса Omicron.

Об этом сообщает The Guardian.

Только в понедельник из расписаний исчезло около 740 рейсов.

До этого, в пятницу — в канун католического Рождества — также отменили 690 рейсов.

На выходных по крайней мере трем круизным судам пришлось вернуться в порт, после того как там обнаружили случаи заражения Covid-19.

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Штамм Omicron обнаружили по меньшей мере в 38 из 53 стран Европейского региона. В некоторых странах этот вариант является доминирующим. Всемирная организация здравоохранения предупредила, что всплеск случаев заболевания Omicron подтолкнет европейские системы здравоохранения "до предела".