Из-за штамма Omicron отменили тысячи рейсов

В США с начала Рождественских праздников авиакомпании отменили порядка 3 тысяч рейсов. Причиной стало очень быстрое распространение штамма коронавируса Omicron.
Об этом сообщает The Guardian.
Только в понедельник из расписаний исчезло около 740 рейсов.
До этого, в пятницу — в канун католического Рождества — также отменили 690 рейсов.
На выходных по крайней мере трем круизным судам пришлось вернуться в порт, после того как там обнаружили случаи заражения Covid-19.
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Штамм Omicron обнаружили по меньшей мере в 38 из 53 стран Европейского региона. В некоторых странах этот вариант является доминирующим.
Всемирная организация здравоохранения предупредила, что всплеск случаев заболевания Omicron подтолкнет европейские системы здравоохранения "до предела".
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