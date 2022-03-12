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суббота, 12 марта 2022 16:21

Спецтема: Война России против Украины

Из-за санкций авиационная отрасль РФ скоро будет на уровне Ирана и Северной Кореи

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Из-за санкций авиационная отрасль РФ скоро будет на уровне Ирана и Северной Кореи
Из-за санкций российская авиационная отрасль в скором времени окажется на уровне Ирана и КНДР. Фото: pixabay.com

Из-за полномасштабной войны против Украины, которую развернула Российская Федерация, Запад вводит все более жестокие санкции против страны-оккупанта. Российские авиалинии оказались отрезанными от подавляющей части света.

Санкции, введенные США и ЕС, привели к тому, что два крупнейших мировых авиапроизводителя - Boeing и Airbus - прекратили поставлять запчасти и проводить техническое обслуживание для российских авиакомпаний. То же касается и производителей реактивных двигателей, сообщает CNN.

"Через год в России исчезнет любая жизнеспособная отрасль авиаперевозок", - сказал управляющий директор AeroDynamic Advisory Ричард Абулафия.

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Отметил, что авиационная отрасль страны вскоре может оказаться между очень санкционированными отраслями в Иране и Северной Корее.

Для российской экономической активности это создает серьезную проблему. РФ является крупнейшей страной в мире по площади суши – более чем в два раза превышает размер континентальной части Штатов. Заместитель директора Центра геоэкономики в Атлантическом совете, международном аналитическом центре, Чарльз Личфилд сказал, что стране-агрессору нужна жизнеспособная авиационная отрасль, чтобы экономика РФ работала.

38 стран, включая США, Канаду и Евросоюз, закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Теперь гражданам РФ сложнее полететь в Казахстан и осуществить пересадку на другой рейс в Турцию.

Из-за прекращения страхового покрытия коммерческих полетов авиарейсы из России и в РФ отменяют, сообщили в пресс-службе казахского Air Astana. Когда будет восстановлено авиасообщение, не отмечают.

С 12 марта авиакомпания из Казахстана Qazaq Air прекратила полеты в Россию и над ней.

Турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines с 10 марта приостановила продажу билетов россиянам на рейсы в третьи страны.

Еще одна турецкая авиакомпания Pegasus Airlines не летает из России и в РФ с 13 по 27 марта. Решение приостановить полеты в Россию было принято из-за операционных рисков, связанных со страхованием, лизингом, эксплуатацией и обслуживанием рейсов в РФ и с нее.

Компания Boeing прекратила поставку запчастей и техническое обслуживание для российских авиакомпаний, а также свою деятельность в Москве.

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