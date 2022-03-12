Еще одна казахстанская авиакомпания не будет летать в Россию

В авиакомпании обещают возместить стоимость билетов пассажирам "по месту приобретения билетов" Фото: EADaily

С 12 марта авиакомпания из Казахстана Qazaq Air прекратила полеты в Россию и над ней.

"Авиакомпания Qazaq Air получила уведомление от страховой организации о непредоставлении страхового покрытия на территории России и в ее воздушном пространстве. Из-за этой ситуации авиакомпания не в состоянии выполнять авиаперелеты в Россию до решения вопроса о страховом покрытии над территорией России. В этой связи сегодняшний рейс (12 марта 2022 года) в Новосибирск отменен", пишет Qazaq Air.

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В авиакомпании обещают возместить стоимость билетов пассажирам "по месту приобретения билетов".

Казахстанская авиакомпания Air Astana сообщила, что приостанавливает все полеты в Россию и над территорией страны.