Еще три авиакомпании отменяют рейсы в РФ

Казахская и турецкие авиакомпании отменяют рейсы в РФ. Фото: pixabay

38 стран, включая США, Канаду и Евросоюз, закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Теперь гражданам РФ сложнее полететь в Казахстан и осуществить пересадку на другой рейс в Турцию.

Из-за прекращения страхового покрытия коммерческих полетов авиарейсы из России и в РФ отменяют, сообщили в пресс-службе казахского Air Astana. Когда будет восстановлено авиасообщение, не отмечают.

Турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines с 10 марта приостановила продажу билетов россиянам на рейсы в третьи страны.

"В настоящее время оформление билетов возможно только с вылетом/прилетом из РФ", – говорится в сообщении.

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Отдельный билет на самолет Turkish Airlines из Турции в другую страну вне России гражданам страны-агрессора нельзя. О сроках действия нововведений не сообщают, предостерегая, что они действуют до особенного сообщения.

Еще одна турецкая авиакомпания Pegasus Airlines не летает из России и в РФ с 13 по 27 марта. Решение приостановить полеты в Россию было принято из-за операционных рисков, связанных со страхованием, лизингом, эксплуатацией и обслуживанием рейсов в РФ и по ней, сообщили в пресс-службе.

В российской Ассоциации туроператоров отмену авиарейсов объясняют блокировкой российских банковских карт систем Visa и Mastercard.

В Великобритании был арестован первый российский самолет после введения санкций. Они включают возможность ареста любого воздушного судна России. Об этом заявил министр транспорта Грант Шаппс. Правительство Великобритании 28 февраля объявило о намерении принять дополнительные ограничительные экономические меры в ответ на вторжение России в Украину, нацелив их на центральный банк Российской Федерации. 24 февраля Великобритания объявила, что замораживает активы ВТБ-банка и возможности работы "Аэрофлота". Также британский премьер Борис Джонсон пообещал санкции против других российских банков. ЕС может отключить от SWIFT и Беларусь, диктатор которой, Александр Лукашенко, является соучастником военных преступлений против Украины.