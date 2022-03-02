Boeing прекратил сотрудничество с российскими авиакомпаниями

Решение о приостановлении сотрудничества связано с войной России против Украины. Фото: ТАСС

Компания Boeing прекратила поставку запчастей и техническое обслуживание для российских авиакомпаний, а также свою деятельность в Москве.

Об этом сообщил The Wall Street Journal.

Это связано с санкциями Европейского Союза. Также они запретили экспорт деталей для Airbus SE и других самолетов России.

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"Этот шаг Boeing добавляет трудности для российских авиакомпаний по продлению эксплуатации более 700 самолетов", - говорится в заявлении.

1 марта производитель автомобилей Ford временно прекратил деятельность в России. Apple приостановила продажи своей продукции в стране и ввела ограничения на использование некоторых своих сервисов.