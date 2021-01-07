Из-за протестов в Вашингтоне уволилась руководитель аппарата Мелании Трамп

Руководитель аппарата Мелании Трамп ушла в отставку. Фото: Reuters

Руководитель аппарата первой леди США Меланьи Трамп Стефани Гришэм подала в отставку из-за протестов сторонников президента Дональда Трампа в Вашингтоне и других городах.

Гришэм заявила, что намерена покинуть свою должность оперативно, информирует телеканал CNN.

Раньше она была пресс-секретарем Белого дома, а также директором по коммуникациям в его аппарате.

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Напомним, избранный президент США Джо Байден назвал события, происходящие в Вашингтоне "мятежом, а не протестом".