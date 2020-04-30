Из-за пожара в Южной Корее погибли 38 человек

В Южной Корее погибли 38 человек. Фото: ТСН

В южнокорейском городе Инчхон 29 апреля произошел масштабный пожар на строительной площадке склада.

Жертвами пожара стали не менее 38 человек, еще 10 получили травмы, сообщает издание Yonhap.

Возгорание произошло около 13:30 по местному времени.

На момент возгорания там находились 78 человек, местонахождение большинства из которых до сих пор неизвестно.

По предварительной версии, пожар был вызван взрывом газа при проведении строительных работ на одном из подземных этажей площадке. Поэтому часть людей могла погибнуть из-за давки, которая образовалась после взрыва.

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