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понедельник, 22 ноября 2021 21:18

Из-за маневров россиян возле украинских границ падет рубль

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Из-за маневров россиян возле украинских границ падет рубль
За имперские планы Кремля будут платить со своих кошельков россияне / Getty Images

Курс рубля 22 ноября рухнул по отношению к основным валютам.

Доллар поднялся выше 74 рублей, а евро - выше 83,5 рубля. Об этом пишет Lenta.ru.

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Давление на рубль оказывают несколько факторов. В последние дни снижается уровень цен на нефть. Сорт Brent торгуется уже ниже $80 за баррель.

Негативное влияние на рубли оказывает и реакция стран Запада на маневры российской армии возле границ с Украиной. В конце прошлой недели в западных СМИ появились материалы о том, что российская армия готовится к вторжению на украинскую территорию. Авторы материалов ссылаются на источники в американской разведке, которые уверены, что конфликт разгорится с наступлением холодов – в январе-феврале. В Москве подобные такие планы отвергают.

Россия готовится к полномасштабному наступлению на Украину в начале 2022 года. Об этом свидетельствуют данные разведки США, переданные ею европейским союзникам, сообщило американское издание Bloomberg.

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