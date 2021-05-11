Из-за карантина возросло количество случаев ожирения у детей - ВОЗ

Из-за карантинных ограничений возросло количество случаев ожирения у детей. Фото: cmd74

Многомесячные ограничения из-за пандемии коронавируса приводят к росту случаев ожирения среди детей. Это может иметь долгосрочные последствия для здоровья.

Об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения.

Европейское бюро ВОЗ показало, что негативные последствия для питания и физического состояния детей повлекло за собой закрытие школ и ограничении активности.

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"COVID-19 потенциально может усилить одну из самых тревожных тенденций в европейском регионе - ожирение среди детей", - прокомментировал региональный директор ВОЗ по Европе Ганс Клуге.

Ожирение и избыточный вес являются одними из наиболее распространенных симптомов при заболеваемости коронавирусом. Наряду с ними идут сердечно-сосудистые заболевания, диабет и рак.

ВОЗ провели опрос в 36 странах мира. Исследование показало, что почти треть детей в возрасте от 6 до 9 лет имели избыточный вес.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала сроки запуска системы сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции. Система может заработать в Евросоюзе уже в июне.