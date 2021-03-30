Извержение вулкана в Исландии может продолжаться несколько десятилетий - ученые

Фото: Reuters

Тысячи исландцев идут посмотреть на извержение вулкана Фаградалсфьялл, находящегося в 30 км от столицы Рейкьявика.

Подробностями поделилось издание Reuters.

"Это идеальное извержения для туризма. Но с одной оговоркой: не стоит подходить слишком близко", - сказал профессор вулканологии исландского университета Торвальдур Тордарсон.

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На место извержения перед выходными отправилось около 10 тыс. человек.

Менеджер проекта Департамента гражданской защиты и управления в ндзвичайних ситуациях Гуннар Гилфасон сравнил поток лавы с извержением Пуу-Оо На Гавайях, которое началось в 1983-м продолжалось 35 лет.

"Это извержение вулкана может закончиться завтра или может продолжаться еще несколько десятилетий", - заявил он.

На юго-западе Исландии проснулся вулкан Фаградалсфьялл, не проявлял активность почти тысячу лет.