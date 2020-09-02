Ізраїль та ОАЕ підписали першу угоду у сфері фінансів та інвестицій

Израиль и ОАЭ подписали первый протокол в сфере финансов. Фото: Reuters

Исполняющий обязанности гендиректора канцелярии премьер-министра Израиля Ронен Перец и глава Центрального банка ОАЭ Абдулхамид Саид подписали первый протокол в области банковского дела и финансов.

Так, центральный банк ОАЭ, Министерство финансов и соответствующие финансовые регуляторы Израиля договорились, что будет создан совместный комитет Израиля и ОАЭ для развития сотрудничества в области финансов и инвестиций. Об этом сообщает прессслужба МИД Израиля.

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Как отмечается, с этой целью стороны обсудят развитие сотрудничества в области финансовых услуг и инвестиций между странами. Кроме этого, Израиль и ОАЭ создадут специальные рабочие группы для работы над совместными инвестициями, борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

"Я приветствую первые договоренности, подписанные в Абу-Даби. Эти договоренности помогут нам в продвижении взаимных инвестиций и широкомасштабное сотрудничество. Вскоре мы объявим о дополнительных соглашениях в авиации, туризме, торговле и других сферах ", - заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетанияху.

Израиль согласовал условия мирного соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами. Израиль не будет объявлять суверенитет над западным берегом реки Иордан. В то же время, мусульмане смогут свободно посещать святыни Иерусалима.