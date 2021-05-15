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суббота, 15 мая 2021 10:19

Израильские военные разнесли офис главы службы безопасности ХАМАС

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Израильские военные разнесли офис главы службы безопасности ХАМАС
Израиль уничтожил офис службы безопасности в Газе на ответ на обстрелы. Фото: REUTERS / Suhaib Salem

Армия обороны Израиля уничтожившей офис главы службы безопасности ХАМАС в секторе Газа.

"Тауфик Абу Наим является главой службы безопасности ХАМАС. Мы только уничтожили его офис, который он использовал для управления военной инфраструктурой ХАМАС", - говорится в сообщении израильской армии в твиттере в ночь на 15 мая.

ЦК произошло "в ответ на более 200 ракет, выпущенных из Газы по Израилю", как указали в ЦАХАЛе. Как указано, около 30 ракет упало в секторе Газа. Было перехвачено более 100 ракет.

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Медики Газы заявили, что семья из 10 человек погибла в результате авиаудара израильской авиации на западе Газы, пишет The Times of Israel.

Один из лидеров ХАМАС, глава политбюро движения за пределами Палестины Халед Машааль призвал к прекращению обстрела в Секторе Газа.

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