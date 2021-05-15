Израиль обстреливают с территории Сирии

Израиль продолжают обстреливать. Фото: РБК

С территории Сирии в сторону Израиля выпустили три ракеты.

Одна из ракет упала на территории Сирии, а другие две - на открытых участках Голанских высот, сообщила армия обороны Израиля, передает Times of Israel.

Продолжаются обстрелы израильской территории из сектора Газы. Израильские военные говорят, что в очередной раз остановили очередную попытку "Хамаса" открыть огонь.

Самолеты нанесли удары по площадкам запуска ракет, отделению противотанковых ракет и нейтрализовали боевой танк в секторе Газы.

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Армия Израиля объявила, что ее воздушные и наземные войска начали операцию в секторе Газа. ЦАХАЛ ночью также обстрелял анклав с танков и артиллерии. Однако израильская армия не входила в сектор Газа. Это крупнейшая военная операция армии Израиля против ХАМАС с 2014 года.