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суббота, 15 мая 2021 05:53

ХАМАС хочет перемирия с Израилем: названо условия

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ХАМАС хочет перемирия с Израилем: названо условия
ХАМАС хочет мира с Израилем. Фото: Reuters

Один из лидеров ХАМАС, глава политбюро движения за пределами Палестины Халед Машааль призвал к прекращению обстрела в Секторе Газа.

Он выдвинул ряд требований, пишет TRT Arabic.

ХАМАС требует:

вывести израильских силовиков из мечети аль-Акса;

свободный доступ молящихся в нее;

прекращение выселения жителей района Шейх-Джаррах;

освобождении всех задержанных за время последней эскалации.

"Мы оповестили посредников, что первоочередным требованием является прекращение агрессии", – сказал он.

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С 11 мая Израиль и Сектор Газа обмениваются ракетными ударами. Счет жертв идет на десятки, сотни человек ранены. На этом фоне ЦАХАЛ стянул к границам Газы несколько бригад войск и мобилизовал тысячи резервистов.

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