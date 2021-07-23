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пятница, 23 июля 2021 02:51

Израиль придумал, как стимулировать вакцинацию от Covid-19

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Израиль придумал, как стимулировать вакцинацию от Covid-19
Тестирование на Covid-19 Израиль сделает платным. Фото: Reuters

В Израиле с начала августа отменяют бесплатное тестирование на коронавирус для невакцинированных.

"Нет причин, по которым государство бы продолжало оплачивать тесты тех, кто отказывается вакцинироваться, из денег других налогоплательщиков", пояснил глава правительства Нафтали Беннет, сообщает newsru.co.il.

Решение о введении платных тестов принято еще и для того, чтобы стимулировать граждан сделать прививку.

Те, кто отказываются вакцинироваться, подвергают опасности не только себя, но и окружающих, сказал Беннет.

Израиль станет первой страной, которая испытает пероральную вакцину против Covid-19. В Европе уже изготовили несколько тысяч капсул пероральной вакцины. Они будут доступны в Израиле. Другие страны также планируют принять участие в испытании.

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