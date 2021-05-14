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Израиль отреагировал на предложение Египта о перемирии с ХАМАС - СМИ

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Израиль отреагировал на предложение Египта о перемирии с ХАМАС - СМИ
Представители Каира пообещали взять на себя координацию процесса перемирия. Фото: Reuters

Власти Израиля отклонили предложение делегации Египта объявить гуманитарное перемирие.

Египет предложил Израилю соглашение о прекращении огня на год в рамках посредничества между конфликтующими сторонами, сообщает Al Arabiya со ссылкой на собственные источники. Представители Каира пообещали взять на себя координацию этого процесса.

По данным телеканала, египетская делегация по вопросам безопасности покинула Тель-Авив после того, как Израиль начал крупную военную операцию.

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С начала обострения ситуации на границе с палестинским анклавом боевики террористического радикального палестинского движения ХАМАС выпустили по территории Израиля свыше 1,5 тыс. ракет за последние три дня.

Армия обороны Израиля с начала контртеррористической операции атаковала более 600 целей в Секторе Газа, которые использовали террористы из ХАМАСа и "Исламского джихада". ЦАХАЛ поразил не менее 500 целей в секторе Газа.

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