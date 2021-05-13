Израиль уничтожил разведывательный центр ХАМАС

В Армии обороны Израиля заявили о нанесении авиаудара по разведывательному центру палестинской группировки ХАМАС.
Внутри находились десятки оперативников группировки, сообщает The Times of Israel.
Удар нанесли также по четырем квартирам командиров боевиков в секторе Газа.
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По словам военных, эти квартиры использовались для ракетных обстрелов Израиля.
В свою очередь ХАМАС заявил, что выпустил ракету в направлении израильского аэропорта Рамон. Она упала в регионе Хевел-Ейлот, вблизи Эйлата.
Армия обороны Израиля с начала контртеррористической операции атаковала более 600 целей в Секторе Газа, которые использовали террористы из ХАМАСа и "Исламского джихада". ЦАХАЛ поразил не менее 500 целей в секторе Газа.
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