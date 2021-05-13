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четверг, 13 мая 2021 14:41

Когда в Украине будет "Железный купол", как у Израиля

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Когда в Украине будет &quot;Железный купол&quot;, как у Израиля
"Железный купол" будет в современных армиях мира. А когда в Украине. Фото: REUTERS / Amir Cohen

Украине нужно поучиться у Израиля организации оборонного планирования. Об этом рассуждает в комментарии Gazeta.ua журналист Юрий Бутусов.

"Израиль - пример того, как страна адаптируется для борьбы с окружающими угрозами. Не может их полностью остановить, но способен отвечать вызовам. Максимально точно измеряет угрозы, возможности и выставляет приоритеты в финансировании и подготовке. Они четко ставят цели и принимают доктрину, которая позволяет к этой цели идти, чего нет в Украине. Есть и понимание, на что способны сами, без сотрудничества с партнерами", - считает журналист.

В украинской военной доктрине президента Владимира Зеленского, принятой 27 марта этого года, слова "победа в войне" и "реформы Вооруженных сил" не употребляются, добавляет Бутусов.

"Из этого можно определить слабые места - доктрина неконкретная и не привязана к реальной ситуации".

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Оперативно-тактическую систему противоракетной обороны "Железный купол" называет будущим.

"Со временем это будет во всех современных армиях. Станет одним из основных средств выживания на поле боя. Она нужна Украине тоже. Она недешевая. Сможем такую ​​получить, когда в государстве будет достаточно финансов и четкие цели - военные, дипломатические, экономические, информационные" .

Между Израилем и палестинскими территориями последние дни продолжаются ракетные обстрелы, в результате которых погибли около 50 человек - 43 палестинца и шесть израильтян. Жертв среди жителей Израиля могло быть значительно больше, однако страну защищает "Железный купол" - первая в мире противоракетная оборона, имеющая 90% показатель успешности перехвата.

Сотни ракет мобильная система ПВО "Железный купол" перехватила только за последние дни.

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