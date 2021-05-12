"Железный купол": Израиль защищает уникальная система противовоздушной обороны. Сбивает 90% ракет

"Железный купол" Израиля уничтожил за 10 лет тысячи ракет / Reuters

Между Израилем и палестинскими территориями последние дни продолжаются ракетные обстрелы, в результате которых погибли около 50 человек - 43 палестинцы и шесть израильтян. Жертв среди жителей Израиля могло быть значительно больше, однако страну защищает "Железный купол" - первая в мире противоракетная оборона, которая имеет 90% показатель успешности перехвата.

Сотни ракет мобильная система ПВО "Железный купол" перехватила только за последние дни. Об этом пишет The Sun.

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"Железный купол" - мобильная система ПВО Израиля, предназначенная для перехвата и уничтожения ракет малой дальности и 155-мм артиллерийских снарядов, выпущенных с расстояния от 4 до 70 км. Она перехватывает ракеты, летящие в направлении городских районов, и сбивает их. Это первая система такого рода в мире.

Разработанная компанией Rafael Advanced Defense Systems, работает при любых погодных условиях, включая туман, пылевую бурю, низкие облака и дождь. Израиль надеется увеличить дальность перехвата купола до 250 км и сделать его способным останавливать ракеты, летящие из нескольких направлений.

Систему используют с марта 2011-го, а в апреле того же года она впервые успешно перехватила ракеты "Град", запущенные палестинцами из Сектора Газа. В марте 2012 года "Железный купол" сбил 90% ракет, выпущенных из Газы, которые должны были упасть в густонаселенных районах Израиля.

"Железный купол" - часть будущей многоуровневой системы противоракетной обороны, которую разрабатывает Израиль. Каждый запуск ракеты-перехватчика стоит израильским налогоплательщикам $50 тыс. "Купол" состоит из ракетных батарей, которые имеют форму крупных спичечных коробок, наклоненных в сторону противника в Секторе Газа. Монитор обнаруживает цель с помощью радара и отслеживает траекторию каждой ракеты. Центр управления автоматически вычисляет точку перехвата и дает команду ракете на запуск, если она летит в сторону города.

Каждая пусковая установка содержит 20 ракет "Тамир" с бесконтактными боевыми головками. Такие батареи расположены по всей стране. С момента введения в действие в 2011 году компьютерные системы постоянно обновляют, улучшают и модернизируют для повышения точности ракет.

Слово "Тамир" - аббревиатура на иврите со слов "Тиль Мейарет", что означает "ракета-перехватчик". Каждая батарея с ракетами может защитить площадь в 150 кв. км.