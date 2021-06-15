Израиль открыл границы для украинцев: новые требования

Для получения разрешения на въезд необходим действующий медицинский страховой полис. Фото: pixabay.com

Израиль разрешил украинцам въезд в страну. Для этого нужно заранее подать заявку в консульское учреждение или в управление по вопросам народонаселения и иммиграции.

Туристы должны заблаговременно получить разрешение на въезд, за 72 ч. до прибытия сдать ПЦР-тест, а также пройти обязательный карантин, сообщили в посольстве Украины в Израиле. По прибытии необходимо будет сделать дополнительный платный ПЦР-тест. Это требование распространяется и на тех, кто имеет сертификат о вакцинации или документ о выздоровлении от коронавируса.

"С 14 июня гражданам Украины разрешили въезд в страну. В силе остаются ранее установленные требования по необходимости получения специального разрешения на въезд, в соответствии с целью поездки", – говорится в сообщении.

Право на въезд, в частности, имеют:

- иностранцы, чьи родители проживают в Израиле;

- иностранцы, приглашенные на свадьбу или похороны;

- люди, нуждающиеся в лечении;

- иностранные журналисты;

- студенты, которые учатся в Израиле или будут поступать в местные вузы;

- деятели культуры;

- волонтеры и тому подобное.

Для получения разрешения на въезд необходим действующий медицинский страховой полис, который покрывает расходы на случай заболевания коронавирусом. Пассажиры, прибывающие в Израиль, должны заполнить декларацию не позднее чем за 24 ч. до рейса. В декларации пассажир предоставляет свои личные данные, медицинские сведения, а также подробную информацию о месте самоизоляции в Израиле.

Все международные пассажиры должны пройти двухнедельную самоизоляцию. Самоизоляции не подлежат только граждане, которые имеют справку о вакцинации против Covid-19 в Израиле или справку о выздоровлении от коронавируса в Израиле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Конец правления Нетаньягу: в Израиле выбрали новое правительство

В Израиле отменили требование носить защитные маски в общественных местах. Решение вступает в силу с 15 июня. Маски можно не носить в магазинах, торговых центрах, общественном транспорте, учебных заведениях и других закрытых помещениях.