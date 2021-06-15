В общественных местах позволили не носить защитные маски

Израиль снял защитные маски. Фото: Yonatan Sindel/Flash90

Израиль отменил требование носить маски в общественных местах

В Израиле отменили требование носить защитные маски в общественных местах. Решение вступает в силу с 15 июня.

Маски можно не носить в магазинах, торговых центрах, общественном транспорте, учебных заведениях и других закрытых помещениях, пишет newsru.co.il.

Глава Министерства здравоохранения профессор Хези Леви подписал соответствующую поправку к указу об общественном здравоохранении.

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Исключение составляют гериатрические заведения, дома престарелых, некоторые отделения больниц.

Также остается в силе требование носить маску в течение всего перелета на борту самолета.

С 1 мая в Киеве ослабили строгий карантин. Общественный транспорт работает в обычном режиме. Возобновили работу заведения общественного питания, школы и детские сады.