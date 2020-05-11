Избирком Польши официально подтвердил, что выборы не состоялись

Выборы в Польше не состоялись. Фото: Reuters

В Республике Польша президентские выборы, которые были запланированы на 10 мая, официально не состоялись.

"Не было возможности проголосовать за кандидатов. - Сейчас маршал польского Сейма Ельжбет Витек имеет 14 дней, чтобы объявить новую дату выборов", сообщается в постановлении Государственной избирательной комиссии Польши, пишет RMF24.

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о проведении выборов главы государства дистанционно, в частности, с помощью почты. Избиратели смогут принять участие в голосовании, положив конверт с бюллетенем в специальный почтовый ящик.

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Первый тур выборов президента должен был состояться 10 мая, но правящая коалиция договорилась о переносе голосования, в частности из-за пандемии коронавируса.