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среда, 09 мая 2018 18:25

Из опрокинутой цистерны вылилось 24 тонн жидкого шоколада

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Из опрокинутой цистерны вылилось 24 тонн жидкого шоколада
В Польше перевернулся грузовик с жидким шоколадом, на дорогу вылилось 24 тонн груза. Фото: Twitter

В Польше перевернулся грузовик, перевозивший 24 тонны шоколада, сладкий груз вылился на дорогу.

ДТП произошло на трассе А2 между Вженьюной и Слупко, пишет Tvn 24.

Водитель не справился с управлением и врезался в заграждение, после этого грузовик перевернулся на бок. При этом повредилась цистерна и из нее вытекло 24 тонн жидкого шоколада прямо на призжу часть. Водитель в результате ДТП получил перелом руки и его забрали в больницу.

Движение по трассе было перекрыто. Шоколад убирали в течение нескольких часов: одну часть соскребли с помощью ескаватора, а другую часть пожарные смыли теплой водой.

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Медики из Университета Лома Линда в США выяснили, что употребление темного шоколада с высоким содержанием какао улучшает иммунитет и повышает мозговую активность. Ученые в своей работе сфокусировались на воздействии какао на организм.

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