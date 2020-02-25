Из Китая хотят эвакуироваться шесть украинцев

Еще шесть украинцев хотят эвакуироваться из Китая. Фото: t1.ua

Шесть граждан Украины хотят эвакуироваться из китайской провинции Хубэй и города Ухань.

Всего в регионе, который является эпицентром вспышки коронавируса, сейчас находится 39 украинцев. Об этом сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Максим Коваленко.

"Консульству известно о пребывании 39 граждан Украины в городе Ухань и провинции Хубэй. Желание пока проявили шесть граждан Украины", - сказал Коваленко.

По его словам, речь идет о трех гражданах, которые не смогли попасть на борт самолета во время предыдущей эвакуации, а также еще о трех украинцах, которые изменили свое мнение.

Дипломат напомнил, что в прошлый раз из-за повышения температуры тела украинцев не пустили на борт самолета и они остались в Ухане. Посольство Украины в Китае оказывает им всестороннюю помощь, в том числе, финансовую и организационную.

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"Сейчас они находятся на постоянном медицинском осмотре. Состояние здоровья удовлетворительное. Медицинские службы города Ухань постоянно контролируют их самочувствие, проверяют на возможное наличие коронавируса. Сейчас тесты показывают отрицательный результат, но, учитывая опасность этого вируса, проводятся повторные исследования", - сказал он.

Коваленко отметил, что кроме города Ухань и провинции Хубэй, другие китайские провинции полностью или частично открыты для передвижения. В провинции Хубэй без специального разрешения нельзя передвигаться не только между городами, но и выходить на улицу.

20 февраля эвакуированные из Китая украинцы прибыли домой. Их поселили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре "Новые Санжары" на Полтавщине.