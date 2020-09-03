ИТ-компании массово бегут из Беларуси

21 белорусская IT-компания хочет уехать в Литву из-за ситуации, сложившейся в стране. Фото: REUTERS

Из Беларуси намерены переехать в Литву 21 IT-компания из-за событий, которые происходят в стране.

Об этом на заседании правительства Литвы по рассмотрению плана помощи народу Беларуси рассказал министр экономики и инноваций Римантас Синкявичюс, - сообщает Delfi.

Синкявичюс считает, что половина из желающих IT-компаний могла бы устроиться в Литве, поскольку имеют большие масштабы, а не в других странах Европы. Хотя они и там столкнутся с трудностями при создании офисов: банки руководствуются законом о превенции отмывания денег и не позволяют этим предприятиям открывать счета, а это необходимое условие для создания предприятий в Литве.

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Он взывал внести поправки в законы, которые позволили бы зарубежным юридическим лицам открывать счета в литовских банках.

Позже министр внутренних дел страны Рита Тамашунене заявила, что сейчас решается вопрос об упрощении въезда белорусов в Литву. Идут переговоры с Банком Литвы.

Латвия решила оказать финансовую поддержку гражданскому обществу Беларуси, а Польша готовит упрощение въезда для белорусов. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также представил план солидарности с Беларусью, который предусматривает поддержку репрессированных белорусов, программу стипендий для студентов и ученых из Беларуси, а также облегчения их въезда в Польшу и доступа на рынок труда.