Италия начала выходить из жесткого карантина

В Италии выходят из карантина: бары и рестораны работают, но еда - только на вынос. Фото: Reuters

В Италии с 4 мая началась вторая фаза смягчения коронавирусного карантина. Откроются бары и рестораны, гражданам разрешат передвигаться между регионами.

Новые послабления предусматривают восстановление работы производств, строительных компаний и некоторых оптовых торговцев. Через две недели должна заработать розничная торговля, пишет "Европейская правда".

Гражданам разрешили посещать родственников в других регионах, но массовые собрания запрещены. Встречи с родными должны происходить при соблюдении дистанции и использование масок. Требование заполнения сертификатов с подтверждением цели поездки сохраняется. В другие регионы пока ехать нельзя, кроме рабочей необходимости.

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Опять можно будет собираться на похороны, но присутствовать смогут максимум 15 человек. Рекомендуется проводить похороны на открытом воздухе.

Тренировки могут возобновить отдельные спортсмены. Парки и площадки для индивидуального посещения также откроются. Бары и рестораны снова откроются для обслуживания на вынос, но пищу нужно употреблять в доме или в офисе. Полное открытие ресторанов и баров предполагается с июня. Парикмахерские и салоны красоты должны заработать с 1 июня.

В России возросло количество зарегистрированных случаев коронавируса на 10633 за последние сутки. Насчитывается 134687 инфицированных во всех регионах страны.