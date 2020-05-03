Обошли Францию: как свирепствует коронавирус в России

В России стремительно хбильшуеться количество больных коронавирусом. Фото: УНН

В Россия возросло количество зарегистрированных случаев коронавируса на 10633 за последние сутки. Насчитывается 134687 инфицированных во всех регионах страны.

Россия обошла Францию и вышла на шестое место в мире по количеству случаев заражения. Выздоровели на данный момент 16 639 человек, 1280 человек умерли, сообщает ТАСС,

Согласно последним данным, суточный рост составил 8,6%.

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Новые случаи выявлены в 85 регионах, в том числе 5948 случаев в Москве (суточный рост в столице составил 9,5%).

За минувшие сутки в мире зарегистрировали 83,257 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. От осложнений, вызванных болезнью, умерли 5215 человек.