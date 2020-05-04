Covid-19 вышел из лаборатории в Ухане. У Вашингтона есть доказательства

США собирают доказательства, что Covid-19 начал распространяться по миру из лаборатории в китайском городе Ухань. Фото: REUTERS

Covid-19 начал распространяться по миру из лаборатории в китайском городе Ухань.

У Вашингтона есть веские доказательства, указывающие на то, заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

"Мы с самого начала говорили, что вирус появился в Ухане", - сказал он, передает ABC News.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ВОЗ предполагают, что коронавирус имеет природное происхождение

По его словам, многие эксперты считают, что коронавирус имеет искусственное происхождение. В то же время госсекретарь США признал, что некоторые ученые говорят о естественном происхождении вируса на основании анализов ДНК.

Он также не стал утверждать, было ли распространение коронавируса преднамеренным или это следствие какого-то события в лаборатории. Помпео сообщил, что для получения ответов на все эти вопросы США и ВОЗ пытаются направить в Китай группу экспертов, но Компартия КНР продолжает блокировать доступ.

Ранее источники американского телеканала Fox News сообщали, что коронавирус нового типа искусственно создали в лаборатории китайского Уханя. Китай "хотел показать, насколько способности государства в борьбе с вирусом превышают возможности США и других западных стран". Нулевым пациентом, который заразился, стал один из сотрудников лаборатории, который затем распространил вирус среди населения. Вирус перешел на человека от летучей мыши в лаборатории. По информации телеканала, на рынке в Ухане никогда не продавали летучих мышей.