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среда, 05 августа 2020 18:28

Италия может вернуть себе остров, который купил сын бывшего владельца "Мотор Сичи"

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Италия может вернуть себе остров, который купил сын бывшего владельца &quot;Мотор Сичи&quot;
Остров является заповедником. Фото: Davide Papalini

Власти Италии изучают обстоятельства приобретения острова Галлинари сыном бывшего владельца компании "Мотор Сич" Александром Богуслаевым.

Газета Corriere Della Sera отмечает, что остров окончательно еще не продали.

Лигурийский остров является природным заповедником с 1989 года. Он может подлежать ограничениям. Государство может воспользоваться приоритетным правом на его приобретение.

"Компетентные органы министерства изучают документы, имеющиеся ограничения и наши приоритетные права", - сказал министр культурного наследия и культурной деятельности Италии Дарио Франческини.

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"Остров настолько важен для нас и для прибрежных муниципалитетов этого района с туристической точки зрения, что я считаю правильным изучить все процедурные аспекты продажи", - заявил Риккардо Томатис, мэр города Албенга, ближайшего к острову.

Сын экс-владельца компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева Александр приобрел остров Галлинари, который расположен у берегов итальянской Лигурии, за €10 млн.

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